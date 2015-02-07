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القوات العراقية تصد هجومًا لـ”داعش” على مجمع حكومي غربي البلاد

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القوات العراقية تصد هجومًا لـ”داعش” على مجمع حكومي غربي البلاد القوات العراقية تصد هجومًا لـ”داعش” على مجمع حكومي غربي البلاد

الجيش العراقي

قال العقيد حميد شندوخ، أحد ضباط مديرية شرطة محافظة الأنبار (غربي العراق)، الجمعة، إن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم “داعش” على المجمع الحكومي وسط الرمادي مركز المحافظة الواقعة غربي العراق.

وأوضح شندوخ، أن “عناصر تنظيم داعش الارهابي شنوا مساء الجمعة، هجوما واسعا من محورين على المجمع الحكومي وسط الرمادي، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر للتنظيم، ومقتل اثنين من افراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين من الشرطة بجروح مختلفة”.

وأضاف شندوخ أن “التنظيم شن الهجوم من منطقتي الفرسان والحوز وسط الرمادي”.

ومنذ بداية العام الماضي، تخوض قوات من الجيش العراقي ومقاتلين من العشائر الموالية للحكومة معارك ضارية ضد تنظيم “داعش”، في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، لاستعادة السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها داعش.

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