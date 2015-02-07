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ضبط تشكيل عصابي بتهمة اختطاف تاجر في سوهاج‎

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ضبط تشكيل عصابي بتهمة اختطاف تاجر في سوهاج‎ ضبط تشكيل عصابي بتهمة اختطاف تاجر في سوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي قاموا بأختطاف تاجر خضراوات أثناء سيرة علي الطريق بناحية المزالوه دائرة مركز سوهاج وإطلاق صراحة مقابل فديه مالية

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بورود بلاغ من  زكريا محمود عبد النعيم محمود 46 سنة تاجر خضروات ويقيم بمدينة أخميم بأنه أثناء قيادته سيارته بناحية المزالوه دائرة المركز فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة بخارية تظاهرا بالسقوط أمامه مدعيان إصابة أحدهما وحال نزوله للإطمئنان عليهما قاما وآخرين بتقييده واصطحابه إلي مسكن أحدهم.

واتصل الخاطفين بعائلته من خلال هاتفه المحمول وطلبوا منهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحه  وتم إطلاق سراحه عقب دفع المبلغ.

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلـي صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها  محمد جمال فهمي فراج وأحمد محمد محمود السيد ” وشهرته القط ” و ” م.ع ” و”  م.ه ” و”م.ع” و ”ح.ص”  ويقيمون جميعا بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز استهدفت المتهمين المذكورين حيث تم ضبط الأول والثاني وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين.

وتبين سابقة إتهام الأول فـي عدد “3″ قضايا  سرقة وإتلاف  من بينها سرقة محل زيوت وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 572 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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