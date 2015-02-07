الولايات المتحدة تدعو قائدي الصين واليابان لزيارات رسمية

وجهت الإدارة الأمريكية الدعوة لقائدي الصين واليابان للقيام بزيارات رسمية، وأعربت في الوقت نفسه عن أملها في إمكانية قيام رئيسي كوريا الجنوبية واندونيسيا بزيارة لواشنطن هذا العام.

ونقلت وكالة انباء كيودو اليابانية عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس قولها في ملتقى في واشنطن” يسرني أن اعلن اليوم أننا دعونا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينج لزيارات رسمية.”

وأشارت كيودو الى أن رايس لم تذكر تفاصيل أخرى لكن مصادر قريبة من الإعداد لزيارة آبي قالت إن طوكيو وواشنطن تحاولان ترتيب الزيارة في أواخر شهر ابريل أو أوائل مايو القادم.

أ ش أ