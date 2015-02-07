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تشييع جنازة 3 شهداء للشرطة لقوا مصرعهم بتبادل إطلاق نار مع عناصر إجرامية بالمنيا

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تشييع جنازة 3 شهداء للشرطة لقوا مصرعهم بتبادل إطلاق نار مع عناصر إجرامية بالمنيا تشييع جنازة 3 شهداء للشرطة لقوا مصرعهم بتبادل إطلاق نار مع عناصر إجرامية بالمنيا

صورة أرشيفية

شيعت، فجر اليوم السبت،  جثامين 3 من شهداء الشرطة الذين وافتهم المنيه، خلال تبادل إطلاق النار مع بؤر اجرامية في إحدي قرى المنيا.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، اخطارا يفيد أنه أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بحملة أمنية استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية بقرية دمشاو هاشم بالمنيا والتى تضم عدداً من أخطر العناصر الجنائية ممن يروعون المواطنين، ولدى استشعار العناصر الإجرامية بتواجد القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة التى بادلتهم إطلاق النيران والذي أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة.

والشهداء هم أمين شرطة ممدوح محمد عبد الرحيم و رقيب شرطة أحمد حسن حنفى، ورقيب شرطة حمدى على عبد الحميد، بالإضافة إلى إصابة 2 آخرين من أفراد القوة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الجنائية الهاربة ومرتكبى الواقعة.

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