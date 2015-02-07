أنشيلوتي: لا نخشى أتليتكو

صرح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأنه لا يخشى فريق أتليتكو مدريد، والذي سيواجهه مساء السبت في الدوري الإسباني.

أنشيلوتي بدا متفائلا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إذ يتسلح فريقه بعودة النجم كريستيانو رونالدو من الإيقاف، ولكن لم يحقق ريال مدريد الفوز على أتليتكو في آخر خمس مواجهات جمعت بين الفريقين.

قال المدرب الإيطالي:"لا نخشى أتليتكو ولاا نفكر في التعادل، نخوض كل مواجهاتنا بهدف الفوز".

وأردف"الفريق متحفز بشكل رائع، لدينا ثقة كبيرة، ومتأكدين من خوض مباراة رائعة".

ريال مدريد يتصدر حاليا بطولة الدوري بفارق سبع نقاط عن أتليتكو صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن الوصيف برشلونة، وذلك قبل الدربي الذي سيقام مساء السبت على ملعب الروخيبلانكوس، فيسينتي كالديرون.