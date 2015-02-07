مدرب يوفنتوس: الدوري لم يحسم بعد

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن بطولة الدوري الإيطالي لم تحسم بعد لصالح فريقه، وصرح بأن من الممكن حدوث أي شيء فيما تقدم من لقاءات المسابقة.

أليجري والذي يستعد لملاقاة فريقه السابق إيه سي ميلان مساء غد بالدوري، يبتعد في صدارة البطولة عن أقرب ملاحقيه روما بفارق سبع نقاط.

قال صاحب الـ47 عاما أثناء المؤتمر الصحفي:"هل فزنا بالدوري؟، بالتأكيد لا".

وأضاف"مازال المشوار طويلا، وروما يلاحقنا بقوة".

وأردف"سيتطلب الأمر الكثير من الحدة، إذا أردنا تحقيق نتيجة جيدة أمام ميلان".

يوفنتوس يستضيف ميلان غدا بالجولة الـ22 من البطولة، بينما سيلعب روما أمام كالياري مساء الأحد.