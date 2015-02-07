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أرقام من دربي شمال لندن: أرسنال الأفضل تاريخيا.. وأديبايور ' رايح جاي '

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أرقام من دربي شمال لندن: أرسنال الأفضل تاريخيا.. وأديبايور ' رايح جاي ' أرقام من دربي شمال لندن: أرسنال الأفضل تاريخيا.. وأديبايور ' رايح جاي '

دربي شمال لندن بين توتنام هوتسبير وأرسنال، يسجل الرقم 180 في تاريخ المباراة الأكثر انتظاراً لجماهير الفريقين طوال الموسم..

وقبل انطلاق الدربي يوم السبت، يستعرض FilGoal.com أرقام الدربي الأشهر في العاصمة الإنجليزية..

** المباراة تحمل الرقم 180 في تاريخ مباريات الفريقين في كل المسابقات. حقق أرسنال 77 فوزاً مقابل 54 لتوتنام و48 تعادلاً. وسجل أرسنال 282 هدفاً مقابل 238 لتوتنام.

** تفوق أرسنال يمتد لمباريات الدوري الـ158 والتي حقق فيها أرسنال 66 فوزاً مقارنة بانتصارات توتنام الـ49 فيما ساد التعادل 44 مباراة. وسجل أرسنال بالدوري 254 هدفاً مقابل 217 لتوتنام.

** أكبر فوز في تاريخ دربي شمال لندن كان لصالح أرسنال بنتيجة 6-0 على ملعب وايت هارت لين يوم 6 مارس 1935.

** أكثر مباراة شهدت أهدافاً كانت فوز أرسنال5-4 على ملعب توتنام يوم 14 نوفمبر 2004.

** التوجولي إيمانويل أديبايور سجل 10 أهداف في دربي شمال لندن، بواقع 8 أهداف لأرسنال وهدفين لتوتنام وهو أعلى هداف في تاريخ مباريات الفريقين.

** أديبايور واحد من لاعبين فقط سجلا لكلا الفريقين في دربي شمال لندن، الثاني هو جيمي روبرتسون.

** آخر لاعب انتقل من أرسنال مباشرة إلى توتنام كان ويليام جالاس في 2010. أديبايور انتقل أولاً إلى مانشستر سيتي وريال مدريد ثم لاحقاً انضم لتوتنام في 2011. أما آخر لاعب انتقل من توتنام إلى أرسنال فكان سول كامبل في 2001.

** مدافع أرسنال ديفيد أوليري هو أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدربي برصيد 35 مباراة.

** آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في 27 سبتمبر الماضي.. تقدم ناصر الشاذلي لتوتنام وتعادل أليكس تشامبرلين لأرسنال.

** آخر مباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب وايت هارت لين انتهت بفوز أرسنال بهدف وحيد سجله توماس روزيسكي في الدقيقة الثانية من المباراة وذلك في مارس الماضي.

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