مقتل وإصابة 39 شخصًا فى هجوم على حافلة وشاحنة ببنجلاديش

لقى 9 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بعدما قام مجهولون بالقاء قنابل حارقة على حافلة وشاحنة فى بنجلاديش.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم السبت أن الحافلة تعرضت للهجوم فى منطقة جياباندا بينما كانت تتحرك باتجاه العاصمة وسط حراسة الشرطة، ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص على الاقل وإصابة 30 بجروح ، وأشارت الى أن الهجوم على الشاحنة وقع فى منطقة باريسال الجنوبية ، ما اسفر عن مقتل السائق واثنين آخرين.

واتهمت السلطات نشطاء المعارضة بتدبير هذه الهجمات ، الا أن المعارضة من جانبها تنفى تورطها فى هذه الاعمال.

أ ش أ