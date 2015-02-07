اليوم.. بدء تنفيذ قرار منع انتظار السيارات بشوارع وسط البلد

تبدأ، محافظة القاهرة، اليوم السبت، في تنفيذ قرار منع انتظار السيارات بمحيط ميدان التحرير بالعديد من الشوارع كمرحلة ثانية مكملة لما تم بالمرحلة الأولى ، وتشمل هذه المرحلة شوارع محمد محمود من شارع شريف حتى ميدان التحرير ، وشارع التحرير من ميدان الفلكي حتى شارع شريف ، وشارع البستان من شارع شريف إلى صبري أبو علم.

وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، على الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ ذلك بكل حزم وتفعيل قانون المرور على كافة السيارات المخالفة ، والبدء في وضع الإشارات والعلامات المرورية والسدادات الحديدية لتعريف قائدي السيارات، على أن يتم التعميم على باقي وسط المدينة على مراحل لتحقيق السيولة المرورية المرجوة في وسط المدينة.