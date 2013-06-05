للمرة الرابعة.. علياء المهدي تتظاهر نصف عارية أمام سفارة تونس

كتب : روان مسعد ووكالات الأربعاء 05-06-2013 14:58

تظاهر اليوم عدد من الناشطات من حركة "فيمن"، أمام السفارة التونسية في فرنسا، احتجاجا على حبس ثلاث ناشطات بتونس، وذلك بالتزامن مع المحاكمة المنعقدة في الخامس من يونيو الجاري.

وكان ضمن الناشطات، المصرية، علياء المهدي، وقد ظهرن جميعهن نصف عاريات.

يذكر أن السلطات التونسية قد أعتقلت عدد من الناشطات الأجنبيات من حركة "فيمن" أثناء تظاهرهن نصف عاريات، أمام قصر العدل، لمناصرة الناشطة أمينة التونسية في محبسها، التي كانت قد اعتقلت بسبب حيازتها لبخاخ مسيل للدموع.