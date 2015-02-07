«الداخلية»: استشهاد 3 شرطيين وإصابة 2 آخرين فى حملة آمنية بالمنيا

أعلن المتحدث الإعلامى باسم وزارة الداخلية عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة 2 آخرين فى حملة أمنية استهدفت أخطر البؤر الإجرامية بقرية دمشاو هاشم بالمنيا.

وأضاف المتحدث – فى بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر “فيس بوك” – أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 7 فبراير الجارى ، وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بحملة أمنية إستهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية بقرية دمشاو هاشم بالمنيا والتى تضم عدداً من أخطر العناصر الجنائية ممن يروعون المواطنين، ولدى استشعار العناصر الإجرامية بتواجد القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة التى بادلتهم إطلاق النيران، واستشهد على إثر ذلك 3 من رجال الشرطة وهم “أمين شرطة ممدوح محمد عبد الرحيم ، رقيب شرطة أحمد حسن حنفى ، رقيب شرطة حمدى على عبد الحميد، وإصابة 2 آخرين من أفراد القوة.

وقال المتحدث أنه تم نقلهم إلى المستشفى، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الجنائية الهاربة ومرتكبى الواقعة .