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اتجاه خليجي نحو سحب السفراء من صنعاء

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اتجاه خليجي نحو سحب السفراء من صنعاء اتجاه خليجي نحو سحب السفراء من صنعاء

الحوثيين

نقلت صحيفة العرب اللندنية، السبت، عن مصدر سعودي، أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد قريباً في الرياض حول الأزمة اليمنية، سيعلن” بالاجماع سحب سفراء الدول الست من صنعاء”.

وقال المصدر إن الرد الخليجي على الانقلاب الحوثي، سيكون بالرفض الصريح وبإقرار خطوة سحب السفراء، إذا رفضت الجهات اليمنية “العودة إلى خارطة الطريق التي وضعتها المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة”.

وفي واشنطن، أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، مساء الجمعة، رفض الولايات المتحدة “المجلس الرئاسي” الذي أعلنه الحوثيون، وذلك بعد اجتماع طارئ عقد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في ميونيخ الألمانية، مع مسؤولين من مجلس دول التعاون الخليجي.

وقا ل المصدر “لا نحن ولا هم، المسؤولون الخليجيون، يقبلون بذلك”.

وأكد المسؤول الأمريكي، رفض الولايات المتحدة لهذا المجلس، على هامش مشاركته في اجتماع الخبراء الأمنيين الذي احتضنته ميونيخ الألمانية.

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