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اليوم.. جنايات أسيوط تنظر 6 قضايا لجماعة الإخوان

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اليوم.. جنايات أسيوط تنظر 6 قضايا لجماعة الإخوان اليوم.. جنايات أسيوط تنظر 6 قضايا لجماعة الإخوان

صورة أرشيفية

تنظر اليوم السبت، الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط والمختصة بنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة 6 قضايا متهم فيها، 42 إخوانيا بالانضمام إلى جماعة إرهابية بالإضافة إلى التجمهر والتظاهر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وتنظر المحكمة القضية رقم 7800 لسنة 2014 أول أسيوط والمتهم فيها 13 شخصا بإستخدام القوة والانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتجمهر، والقضية رقم7700 لسنة 2014 ثان أسيوط والمتهم فيها 5 أشخاص بالانضمام الى جماعة الإخوان، والقضية رقم 18001 لسنة 2014 جنايات القوصية والمتهم فيها شخص بالانضمام الى جماعة الإخوان، والقضية رقم 10304 لسنة 2014 جنايات القوصية والمتهم فيها 19 شخصا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، كما تنظر المحكمة القضية رقم 3993 لسنة 2014 ثان أسيوط والمتهم فيها شخص بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

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