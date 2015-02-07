أحزاب يمنية وقوى سياسية ترفض “الإعلان الدستوري” للحوثيين

أعلنت أحزاب وقوى سياسية يمنية، رفضهما لما سمّي بـ”الإعلان الدستوري” الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان “يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين”.

ونقلًا عن وكالة الأناضول التركية، أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا إياه “انقلابا على السلطة ودستور دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليجي العربي والامم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة”.

ودعا الحزب في بيان له الجمعة، كافة القوى والمكونات السياسية والشعبية اليمنية إلى إدانة ورفض ما وصفه بـ”الإعلان الانقلابي”، والخروج إلى الشوارع والساحات والميادين العامة رفضا لما سماه”الانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية من الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومحاكمة الانقلابيين الذين عطلوا عمل الدولة ونهبوا معسكرات الجيش والأمن”.

وبينما لم يعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، موقفا “رسميا” من “الإعلان الدستوري”، إلا أنه دعا في بيان له، أمانته العامة إلى اجتماع عاجل للوقوف أمام “الإعلان الدستوري”، وتحديد موقف “نهائي” منه.

من جانبها قالت الهيئة الوطنية، إحدى أبرز مكونات الحراك الجنوبي، إن “شعب الجنوب متمسك بهدف التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي”، ودعت الجنوبيين لـ”الصف ودعم الاصطفاف الجنوبي لمواجهة كل التحديات والمخاطر”.

وقالت الهيئة في بيان لها أنه “ثبت أن بناء دولة مدنية في عاصمة دولة الاحتلال (صنعاء) لا أفق له في المستقبل المنظور”.

بدوره، قال أحمد الربيزي القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إن “إعلان الحوثي يخص الشمال وليس ملزما للجنوبيين”.

وأضاف “هذا الإجراء وما يتبعه من إجراءات مماثلة تخص شمال اليمن، أما الجنوب فإن قضيته معروفة والحراك يناضل من أجلها، وهي استعادة دولته المستقلة”.

ومضى قائلا، “إذا كان الإعلان سيحل مشاكل الشمال وسيترتب عليه وجود دولة تتعاطى مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة وهدفها استعادة الدولة، فسوف نتعامل معها بشكل إيجابي، وما دون ذلك لا يمكن أن نراهن عليه أو نشارك فيه”.

وبخصوص مشاركة جنوبيين في فعالية “الإعلان الدستوري” قال الربيزي إن “الحراك الجنوبي بجميع مكوناته موجود في الميدان ويناضل في سبيل قضيته، ولم يفوض أحدا للحديث باسمه، ومن حضر فإنه لا يمثل إلا نفسه”.

وأشار إلى أن مكونات الحراك الجنوبي ستصدر في وقت لاحق بيانا تحدد فيه موقفها مما يجري في صنعاء.

وأفادت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أنه أرجأ الإعلان عن موقفه من “الإعلان الدستوري” حتى يوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات جماعة الحوثي التي أسمتها “الإعلان الدستوري”، “رفضه المطلق” له معتبرا أنه يمثل “اغتصابا للسلطة”.

ويعتبر “مجلس شباب الثورة” أحد المكونات الكبرى في الثورة الشبابية في اليمن التي تفجرت عام 2011، تأسس منتصف 2013، بقيادة توكل كرمان، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011، ويضم نخبة من المثقفين والقيادات الشابة في الساحة اليمنية.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، أن ما أعلنه الحوثيون “اغتصاباً للسلطة واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم”

أما محافظ شبوة (جنوب)، أحمد باحاج، اعتبر ما حدث في صنعاء “لا يعني أبناء المحافظة، لأنها تدير نفسها ولا تستلم التوجيهات من صنعاء”.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “شبوة تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي والفعاليات السياسية”.

وبدوره دعا عبدالعزيز بن حبتور محافظ عدن جنوبي اليمن مساء الجمعة المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما وصفه بـ”انقلاب الحوثيين”.

وقال حبتور في أعقاب اجتماع ضم عددا من مسئولي المحافظات الجنوبية، إن السلطات المحلية لأربع محافظات جنوبية (عدن، أبين، لحج، الضالع) التي يطلق عليها إقليم عدن، على تنسيق دائم وستعمل على إدارة هذه المحافظات بعيدا عن تأثير “السلطة الانقلابية في صنعاء” حسب ما نقلت عنه مصادر حكومية.

في ذات السياق، قال مسؤول محلي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، إن “أبناء إقليم سبأ، ويضم مأرب (شرق)، والجوف (شمال) والبيضاء (وسط)، يرفضون رفضاً قاطعاً الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، ويعتبرونه انقلاباً على شرعية الدولة”.

وأشار المسؤول في حديث للأناضول، مفضلاً عدم كشف هويته، أن “أبناء الإقليم سيصدرون، خلال الساعات القادمة بياناً يتضمن إلى جانب رفضه للإنقلاب، تحديد مستقبل الإقليم في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد”.

ومضى قائلا: “هناك مشاورات تجري في هذه الأثناء، على مستوى السلطات المحلية في المحافظات الثلاث، لتحديد موقف واضح مما جرى اليوم في العاصمة صنعاء”، في إشارة إلى “الإعلان الدستوري” الذي أصدرته جماعة الحوثي اليوم.

فيما أفادت مصادر حكومية أن قيادات محافظات عدن ولحج وابين بدأت اجتماعا طارئا لاتخاذ موقف موحد بشأن “الإعلان الدستوري” الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي.

وفي موقف مغاير، رحب حزب الحق اليمني بما “الإعلان الدستوري” للحوثيين، ليصبح الحزب الوحيد من بين أحزاب تحالف اللقاء المشترك المكون من سته أحزاب كانت مشاركة بالحكومة الذي يرحب بما أعلنه الحوثيون.

وقال حزب الحق، وهو مقرب من جماعة الحوثي في بيان له إنه يعلن “مباركته وتأييده للإعلان الدستوري الصادر عن اللجان الثورية اليمنية اليوم بصنعاء والذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة”.

واعتبر الحزب الإعلان الدستوري “يهدف للوصول باليمن إلى بر ا?مان، وجاء استجابة للضرورة الوطنية وبعد أن فشلت القوى السياسية في الاتفاق على حلول تجنب البلاد الفراغ الدستوري والفوضى والتمزق “.

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت ما يسمى “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، ما أسمته “إعلانا دستوريا”، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.