بدء الفصل الدراسي الثاني في 175 مدرسة بالإسكندرية

بدأ، السبت، الفصل الدراسي الثاني في 175 مدرسة بمحافظة الإسكندرية والتي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، بينما ينتظم العمل، الأحد، في جميع مدارس المحافظة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والبالغ عددها 2300 مدرسة.

وصرح جمعة أنصاري ذكري، وكيل أول مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن عدد الطلبة والطالبات العام الجاري في مراحل التعليم قبل الجامعي يبلغ مليون و750 ألف طالب وطالبة موزعين على 8 إدارات تعليمية بالمحافظة.

وأكد «ذكري» أنه الوزارة وفرت كافة التجهيزات اللازمة بالمدارس وتسليم التلاميذ الكتب الدراسية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية لتحقيق الهدوء والاستقرار اللازمين للطلبة.

وعلى صعيد مواز، قامت مديرية أمن الاسكندرية بحملات لإزالة أي إشغالات أو مركبات متروكة بجوار المدارس.

وكلف مدير الأمن بالمجافظة، سيارات الدورية والنجدة بتكثيف المرور على المدارس لضبط أي مخالفات أو معاكسات والعمل على راحة الطلبة.