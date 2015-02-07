إجراءات مشددة لتأمين المدارس في المنيا

شهدت مدارس محافظة المنيا، إجراءات أمن مشددة، لـتأمين نحو مليون و 15 ألف طالب وطالبة بالتعليم العام، موزعين على 2775 مدرسة بجميع مراحل التعليم العام، و65 ألف طالب بالتعليم الفني موزعين على 42 مدرسة.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم التأكيد علي مديري المدارس، بمراعاة إغلاق بوابات المدارس والمرور على أسوار المدارس، وفحص دورات المياه وعدم دخول السيارات داخل المدارس.

وقال الشيخ سامح جلال الدين، مدير التعليم بالمنطقة الأزهرية، إن المعاهد الأزهرية بالمحافظة ستستقبل اليوم، السبت، أول أيام الدراسة بالنصف الثاني من العام الدراسي، 77 ألف و234 طالب وطالبة، موزعين علي 419 معهد.