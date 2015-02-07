الصين تتعهد بحماية المصالح المشروعة للشركات الأجنبية

أكدت الصين مجددا التزامها بحماية المصالح المشروعة للشركات الأجنبية بعد أن دعت مجموعات ضغط للشركات الأمريكية الى إلغاء لوائح جديدة للأمن الإلكترونى الصينى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لى خلال مؤتمر صحفى بالأمس أن الحكومة الصينية سوف تحمى المصالح المشروعة للشركات الأجنبية بما يتماشى مع القانون.

وذكرت تقارير أن اللوائح الجديدة تطلب من بائعى التكنولوجيا العاملين مع بنوك صينية تسليم كود الأصل وتبنى نظام التشفير الحسابى الصينى حسب ما ذكرت وكالة “شينخوا”.

وتأتى تعليقات هونغ بعد يوم من دعوة غرفة التجارة الأمريكية و16 من جماعات الضغط للشركات الأمريكية, البيت الأبيض إلى إلغاء اللوائح الصينية الخاصة بالأمن الإلكترونى. وأرسلت الرسائل إلى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والممثل التجارى الأمريكى مايكل فرومان ومسئولين أخرين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية تمسك الصين باستراتيجية الانفتاح المربحة للجانبين, قائلا أن الاستراتيجية أسفرت عن تطبيق واسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعززت التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

وقال هونغ أن هذا يخلق أيضا سوقا ضخمة للشركات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

واضاف هونغ أن الصين ترحب وتدعم الشركات الأجنبية التى توسع نصيبها من السوق ودعاها إلى البحث والانتاج المشترك مع الشركات الصينية.