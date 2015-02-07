اتهام 6 بوسنيين يقيمون في أمريكا بدعم أنشطة إرهابية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية انه تم توجيه الاتهام إلى ستة من المهاجرين البوسنيين المقيمين في الولايات المتحدة بدعم أنشطة إرهابية خارج الولايات المتحدة.

وقال بيان صدر عن وزارة العدل الأمريكية إن الأشخاص الستة من بينهم خمسة تم إلقاء القبض عليهم وتم اتهامهم بتقديم دعم مادي إلى عناصر إرهابية والتآمر بتقديم دعم مادي ومالي إلى تنظيم داعش.

ووفقا للائحة الاتهام التي تم الإعلان عنها، قام المتهمون بإرسال امدادات عسكرية إلى رجل بوسني يدعى عبد الله رامو بازارا والذي سافر من سانت لويس إلى سوريا عام 2013 وذلك للإنضمام إلى صفوف تنظيم داعش.

كما تم توجيه الاتهام إلى الستة بتحويل أموال إلى تركيا عبر أطراف ثالثة لإرسالها إلى سوريا والعراق.

وأشار البيان إلى أن المتهمين الستة هاجروا من البوسنة إلى الولايات المتحدة ومن بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية والثلاثة الآخرين لديهم إقامة قانونية بصفة لاجئين.