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واشنطن: وحشية «بوكو حرام» لا حدود لها

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أدانت وزارة الخارجية الامريكية بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي ارتكبتها جماعة بوكوحرام في الكاميرون والنيجر.

وأكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف على ضرورة وضع حد لأعمال القتل التي تتم بدون محاسبة.

وقالت إن الولايات المتحدة تقف بكل حزم مع حكومات وشعوب المنطقة في مواجهة هذه التهديدات، مشيرة إلى أن الادارة الأمريكية ستستجيب لمطالب الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.

وأضافت المسئولة الامريكية أن جماعة بوكوحرام ارتكبت هجمات لا عدد لها ضد رجال ونساء وأطفال في منازلهم وفي المدارس ودور العبادة، مشيرة إلى أن وحشية تلك الجماعة لا حدود لها.

وأوضحت هارف أن الولايات المتحدة لا تزال توفر الدعم لحكومات المنطقة بما في ذلك المساعدة في المجال الاستخباراتي كما سيتم مضاعفة تلك الجهود.

وكانت جماعة «بوكو حرام» قد شنت الجمعه هجوما على بلدة بوسو بالنيجر ال0حدودية مع نيجيريا هو الهجوم الأول من نوعه فيما قُتل 100 شخص على الأقل على يد عناصر الجماعة يوم الأربعاء الماضي في هجمات على عدة مساجد بمدينة «فوتوكول» أقصى شمال الكاميرون على الحدود مع نيجيريا.

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