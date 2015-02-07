بالفيديو: مظاهرة في بيروت والسبب ديانا حداد

بعد مرور شهر على طرح ألبوم الفنانة ديانا حداد "يا بشر" من إنتاج شركة "روتانا" الذي يضمّ 14 أغنية، واحتفالها مع "فانزها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنجاحه، لم يكتف "فانزها" في لبنان بالاحتفال مع ديانا عبر وسائل التواصل بل أرادوا أن يحتفلوا به على طريقتهم. ولثقتهم الكبيرة بموقع "سيدتي نت" اتصلت شابة تدعى ناتاشا بالموقع متمنية نقل احتفالهم بصدور ألبوم "يا بشر" قائلة:" حقيقة أحب "الفانز" أن ينقل "سيدتي نت" لهم احتفالهم لعلمهم اليقين بأن ديانا من محبي مجلة "سيدتي" التي لبّت الدعوة وواكبت احتفال "الفانز" في منطقة المرفأ شرقي مدينة بيروت حيث تجمعوا في باحة الفوروم دو بيروت متوافدين من مختلف المناطق اللبنانية. بعضهم أتى من جنوب لبنان والبعض الآخر أتى من منطقة المينا في طرابلس وآخرون من مناطق في بيروت. والواضح أنهم قد عملوا على شراء ألبومها و"بوستر" خاص لديانا يحمل غلاف ألبومها "يا بشر". وبدأوا يغنون أغاني من ألبومها ومنها أغنية "يا بشر". ونادوا باسمها "ديانا ديانا" وحتى الشعارات التي لطالما ديانا كانت تشاركهم بها عبر صفحتها على "تويتر" "منكون احلى اذا كنا دنادين " "وما لكم حل مع الدنادين" كانوا يرددونها بأصوات عالية وهم على دراية بأن "سيدتي" ستوصل رسالتهم واحتفالهم بألبوم فنانتهم بكل ثق. وسألت "سيدتي" ناتاشا وهي مسؤولة "الفانز" عند ديانا في لبنان عن متابعتها لها فقالت:" أنا تابعتها من أول أغنية لها "ساكن". وقد أحببتها منذ ذلك الوقت. وكنت أشتري كل ألبوماتها و كل مجلة تجري فيها لقاء. اليوم بوجود "السوشال ميديا" أشعر بأنها تعيش معي لحظة بلحظة فقبل ذهابي إلى المدرسة صباحاً أقرأ صفحتها وماذا تكتب وأرسل لها كلمة صباح الخير. فأنا أعلم أن ديانا تستيقظ باكراً لاصطحاب ابنتها إلى المدرسة. أما ألبومها "يا بشر" فقد اشتريته أول ما طرحته "روتانا" مضيفة، نحن حقيقة ننتظر زيارتها إلى لبنان ونتمنى عليها أن تلتقينا ونجتمع معها يوم زيارتها". وفي اتصال هاتفي قامت به "سيدتي" بالفنانة ديانا حداد لتنقل لها أمنيات "فانزها" الذي احتفل بصدور ألبومها في بيروت وهي موجودة في دبي فوجئت ديانا عندما أخبرتها "سيدتي" عما قام به "فانزها" قائلة:" يا الله وجعني قلبي عليهم يا ليتني كنت موجودة معهم أنا حقيقة مقصّرة معهم ومقصّرة في تواجدي في بيروت. إن شاء الله لي عودة قريبة إلى لبنان وسوف ألتقيهم وأحتفل معهم". وعن شعورها فيما قام به "فانزها" قالت:" أنا اشكرهم على جهدهم وهذا ما يحملني مسؤولية كبيرة تجاههم. وأنا بوجودهم أكبر وإن شاء الله في الالبوم المقبل سيكون للأغنية اللبنانية حصة الأسد". ثم توجهت بالشكر الكبير لـ"سيدتي" و"سيدتي نت" لمواكبتهما الدائمة لنشاطاتها.