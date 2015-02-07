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سميرة سعيد تعود باللون الخليجي

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سميرة سعيد تعود باللون الخليجي سميرة سعيد تعود باللون الخليجي

السبت 07-02-2015 08:43

بعد غياب لفترة طويلة عن اللون الخليجي تعود "الديفا" سميرة سعيد بأغنية جديدة خلال هذا الشهر على طريقة السينجل تحت عنوان "المظلوم" وهي من كلمات أحمد الصانع ، وألحان حمد العماري ، وتوزيع محمد مصطفى.

ألبوم سميرة الجديد سوف يضم 14 أغنية منهم: "احتمال" كلمات ولحن نادر عبدالله وتوزيع طارق عبد الجابر. وأغينة : "مضمنش نفسى" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع طارق عبدالجابر. "محصلش حاجة" و "هوا هوا" : كلمات شادي نور ولحن بلال سرور والموزع هانى ربيع.

و"زعلنا من بعض" كلمات رمضان محمد لحن محمد يحيي توزيع امير محروس. "فقت" : كلمات محمد عاطف ولحن محمد يحيي وتوزيع خالد نبيل. "اركن على جنب" : كلمات بهاء الدين محمد ولحن احمد صلاح حسنى وتوزيع فهد ، وهناك أغنية مغربية فى الألبوم كلمات والحان محسن تيزاف .

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