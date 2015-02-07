سميرة سعيد تعود باللون الخليجي

بعد غياب لفترة طويلة عن اللون الخليجي تعود "الديفا" سميرة سعيد بأغنية جديدة خلال هذا الشهر على طريقة السينجل تحت عنوان "المظلوم" وهي من كلمات أحمد الصانع ، وألحان حمد العماري ، وتوزيع محمد مصطفى.

ألبوم سميرة الجديد سوف يضم 14 أغنية منهم: "احتمال" كلمات ولحن نادر عبدالله وتوزيع طارق عبد الجابر. وأغينة : "مضمنش نفسى" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع طارق عبدالجابر. "محصلش حاجة" و "هوا هوا" : كلمات شادي نور ولحن بلال سرور والموزع هانى ربيع.

و"زعلنا من بعض" كلمات رمضان محمد لحن محمد يحيي توزيع امير محروس. "فقت" : كلمات محمد عاطف ولحن محمد يحيي وتوزيع خالد نبيل. "اركن على جنب" : كلمات بهاء الدين محمد ولحن احمد صلاح حسنى وتوزيع فهد ، وهناك أغنية مغربية فى الألبوم كلمات والحان محسن تيزاف .