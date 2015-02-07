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غنام و عروسه في شهر العسل بتركيا

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غنام و عروسه في شهر العسل بتركيا غنام و عروسه في شهر العسل بتركيا

السبت 07-02-2015 10:12

يقضي حاليا الفنان فريد غنام خريج برنامج (ذوفويس) بتركيا شهر العسل صحبة زوجته ، و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور له في زيارة لقصر حريم السلطان بتركيا ، حيث ارتدى و زوجته ملابس تقليدية تعود لحقبة السلاطين العثمانيين ، وقال غنام في اتصال مع "سيدتي-نت" أنه بمجرد عودتهما من تركيا سيتفرغان لتأثيث بيتهما في مدينة مراكش التي سيستقران فيها مؤكدا بأن عام 2015 سيحفل بالعديد من المفاجآة لجمهوره التي سيعلن عنها في الوقت المناسب ، والتي ستعقب حفله الغنائي المقرر إحياؤه في غضون شهر مارس (آذار) المقبل في هولندا قبل أن يدخل الأستوديو لتسجيل أغاني جديدة.

وكان فريد المعروف ب "فراولة" قد احتفل بزفافه على الطريقة المغربية بمدينة تطوان (شمال المغرب) مسقط رأس زوجته رباب أزماني التي كانت من معجباته المخلصات قبل أن تتحول قصة الإعجاب إلى حكاية حب ثم زواج باركه الأهل و الأصحاب .

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سيدتي