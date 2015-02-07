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بالفيديو: شرادها كابور تسقط أرضاً في موقع التصوير

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السبت 07-02-2015 07:35

وقعت النجمة الهندية Shraddha Kapoor في موقع تصوير فيلم ABCD 2، خلال تصويرها مشهداً مع الممثل Varun Dhawan.

وقد نشر لحظة سقوطها على المواقع الإلكترونية، فأظهر بوضوح أنّ النجمة، وأثناء قيامها بخطواتها الراقصة، فقدت فجأة توازنها ووقعت على الأرض وسط زملائها.
 

واللافت في الفيديو كان ردّة فعل Varun ، الذي أخذ يعتني بها ويدلّك قدمها لتخفيف ألمها قدر المستطاع، كما حاول إبعاد من كان يقترب منها إلى أن تمكّنت أخيراً من الوقوف على قدميها لتُكمل مشهدها الراقص.

يُذكر أنّ فيلم "ABCD 2" متوقّع أن يصدر في 19 يونيو 2015، وهو من إخراج Remo D'Souza، ومن إنتاج Siddharth Roy Kapur.

 

 

 

 

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