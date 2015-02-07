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ليبيا تعلن القبض على إرهابي ذبح 16 شخصا واغتال 47 أخرين

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ليبيا تعلن القبض على إرهابي ذبح 16 شخصا واغتال 47 أخرين ليبيا تعلن القبض على إرهابي ذبح 16 شخصا واغتال 47 أخرين

قوات الأمن الليبية

في وقت تشهد فيه بنغازي استمرار معارك الجيش الليبي ضد جيوب الجماعات الإرهابية أعلنت مديرية أمن بنغازي بالأمس عن اعتقال يوسف حبارة أحد أبرز العناصر الإرهابية في بوابة على مشارف المدينة الشرقية حسب ما ذكر موقع العربية نت.

وقال مسؤولو مديرية أمن المدينة في تصريحات صحافية إن حباره متهم بذبح 16 شخصا واغتيال 47 آخرين بين ضباط في الجيش ونشطاء مدنيين.

وكشفت المديرية أن أعمال التحري والمتابعة مكنت مكتب مكافحة الإرهاب من القبض على عدة عناصر إرهابية منهم عنصر مهم يتمثل كضابط اتصال بين المجموعات الإرهابية في بنغازي ودرنة، بالإضافة لتاجرين للسلاح وفرا كميات كبيرة من الأسلحة المهربة إلى خلايا إرهابية في بنغازي.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن كميات كبيرة من السلاح ضبطت بحوزة التاجرين في كمائن أعدت للتاجرين خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة لمداهمة مخازن تهريب أخرى بعد القبض على التاجرين.

وتستعد الأجهزة الأمنية في المدينة إلى إعلان تواجدها بالمدينة بعد اكتمال فرقها بالمدينة خلال الأسبوع القادم بالموازاة مع استعداد الجيش لخوض المعارك الأخيرة ضد جيوب الإرهاب.

 

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