الروبل يقفز متفائلا بمحادثات زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا

تابع الروبل ارتفاعه أمام الدولار واليورو بالأمس على خلفية انتعاش أسعار النفط، وترقب المستثمرين لنتائج محادثات ميركل وهولاند مع الزعيم الروسي بخصوص الأزمة الأوكرانية.

وبحلول الساعة 12:21 بتوقيت موسكو تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في التعاملات الآنية لبورصة موسكو مقدار 1.14 روبل إلى 65.75 روبل، كما تراجع سعر صرف اليورو 1.37 روبل إلى 75.38 روبل. ارتفاع قيمة الروبل جاء مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في حوالي ست سنوات، وصعد سعر خام “برنت” في تعاملات بورصة لندن “ICE” بنسبة 2.5% إلى 58.01 دولار للبرميل حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.ووفقا لخبراء في سوق المال الروسية فإنه في حال استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن الروبل قد يواصل تعزيز مواقعه أمام الدولار واليورو، في حين أن الرغبة في المخاطرة إلى حد كبير تعتمد على العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك نتائج محادثات اليوم في موسكو بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا بخصوص الأزمة في شرق أوكرانيا.