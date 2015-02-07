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ليلى خالد: لا علاقة لتنظيم داعش بالدين

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ليلى خالد: لا علاقة لتنظيم داعش بالدين ليلى خالد: لا علاقة لتنظيم داعش بالدين

ليلى خالد

نددت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد بقيام تنظيم داعش بقتل الطيار الأردني معاز الكساسبة حرقا ووصفت هذا العمل بالإرهابي.

وقالت خالد عضو في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندين بكل قوة الذين احرقوا الطيا,أنهم يشبهون الإسرائيليين الذين احرقوا محمد أبو خضير في القدس في يوليو 2014.

وأضافت أنهم نازيون وفاشيون بلا رحمة ولا يبدون أي احترام للحياة البشرية.

جاء كلام خالد بعيد وصولها أمس الجمعة إ لى جوهانسبورغ في زيارة تستغرق 15 يوما الهدف منها القيام بحملة تدعو لمقاطعة إسرائيل.

وقالت ليلى خالد لا علاقة لتنظيم داعش بالدين وخاصة بالدين الإسلامي،هذا إرهاب محض.

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