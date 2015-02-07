بالفيديو والصور – صلاح يتحدث عن إسرائيل وباتيستوتا وميدو ومستقبله مع فيورنتينا

قام نادي فيورنتينا بتقديم محمد صلاح جناح تشيلسي المعار للفيولا مؤخرا لمدة ستة أشهر في مؤتمر صحفي بمدينة فلورنسا يوم الجمعة.

وتحدث صلاح في بداية المؤتمر عن أسباب اختياره القميص رقم 74 والذي يعتبره تخليدا لشهداء بورسعيد الذين سقطوا عقب مباراة المصري في استاد بورسعيد.

كما رفض صلاح الحديث في أي أمور تخص السياسة. (التفاصيل)

وتطرق صاحب الـ22 عاما إلى طموحه مع فيورنتينا، مؤكدا سعادته بالانضمام للفيولا وأنه هو من طلب الرحيل عن تشيلسي.

وتحدث صلاح عن تجربتي أحمد حسن وأحمد حسام "ميدو" الاحترافية، خاصة الأخير الذي لعب في إيطاليا. (التفاصيل)

وأكد صلاح على أنه يمكنه اللعب في طريقة 4/3/3 بأي مركز هجومي وهي الطريقة التي كان يلعب فيها مع تشيلسي.

وسر تفضيله اللعب في الدوري الإيطالي عن الإسباني أو الإنجليزي. (التفاصيل)

وماذا عن اللعب في إسرائيل؟ صلاح أوضح أنه لم تكن هناك مشكلة وهناك من يكتب أخبارا ليست على لسانه تشير أنه معادي للسامية. (التفاصيل)

ولكن رئيس فيورنتينا دافع عن صلاح وهاجم الصحفي الذي يصمم على سؤال الدولي المصري حول تلك التصريحات. (التفاصيل)

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أكد أن صلاح مازال لاعبا في صفوف الفريق، إذ أنه انتقل على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

مشكلة اللغة الإيطالية لا تؤرق صلاح في التعامل، إذ أوضح أنه سيتعامل باللغة الإنجليزية مع اللاعبين، مشيرا لحسن استقبالهم له. (التفاصيل)

وبسؤاله حور أبرز النجوم الذين يعلمهم في الدوري الإيطالي، فأكد أنه يحب جبريل باتيستوتا وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو.

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شاهد المؤتمر كاملا وتصريحات صلاح باللغة العربية