إبدئي تحضيراتكِ ليوم الحب مع كيك الرمّان المميز

مع اقتراب يوم الحب، دعينا نساعدك بنشر الحب في أجواء منزلك ومطبخك بالتحديد، تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مميزة لتحتفلي مع أحبائك وعائلتك ... كيك الرمان الشهي والمميز ليوم مميز

المقادير لعجينة الكيك:

- 500 غرام من الدقيق الأبيض

- بيضة

- 125 غراماً من السكر الناعم

- 200 غرام من الزبدة

المقادير للحشو:

- 500 ملليلتر من عصير الرمان

- 50 غراماً من الزبدة

- 5 غرامات من النشاء

- 150 غراماً من السكر

- 80 غراماً من الرمّان

طريقة التحضير:

1- لإعداد عجينة الكيك: يضاف في وعاء، كلّ من الدقيق والبيض والسكر الناعم والزبدة معاً. وتعجن هذه المكوّنات جيداً، ثم تدع في الثلاجة لترتاح من 4 إلى 6 ساعات.

2 - وبعدها، يتمّ إخراج العجينة من الثلاجة، تفرد بالشوبك، وتوضع في قوالب خاصة.

3- ترص العجينة جيداً في القوالب، ويوضع عليها وزن، لئلا تنتفخ. ومن الممكن أن يكون هذا الوزن من الحبوب اليابسة المتوافرة في المنزل كالحمص والفاصولياء، ثم يتمّ إدخالها إلى الفرن حتى يصبح لونها ذهبياً.

4- لإعداد الحشو: يغلى عصير الرمّان على النار، ثم يضاف إليه الزبدة والنشاء والسكر، مع الاستمرار في التحريك حتى يجمد هذا الخليط جيّداً. ثم، يترك جانباً ليبرد، ليضاف بعدها إلى قوالب الكيك التي تم خبزها مسبقاً، وتضاف حبّات الرمان فوقها للتزيين.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

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