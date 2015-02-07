أنشيلاداس الدجاج...من المطبخ المكسيكي

يتميز المطبخ المكسيكي بالنكهات القوية والألوان الكثيرة، إلى جانب تنوع أطباقه الغنية بالمكونات المفيدة بالإضافة إلى استخدام أكثر من ثلاثين نوع من الأعشاب والتوابل المضافة للطعام

تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل أنشيلاداس الدجاج ، وصفة مكسيكية بامتياز

المقادير:

3 رؤوس من الفليفلة الحريفة اليابسة

كوب من الماء المغلي

نصف كيلوغرام من صدور الدجاج

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

بصلة حمراء كبيرة مفرومة ناعماً

2 سن ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة طعام من معجون البندورة

كيلوغرام من البندورة المقشرة والمفرومة أو علبتان من البندورة المهروسة

ملعقة كبيرة من الأوريغانو الطازج المفروم

2/3 كوب من الكريما الحامضة

1 1/2 كوب من جبنة التشيدار المبشورة

10 أرغفة تورتيلا صغيرة

طريقة التحضير:

1. تغمر رؤوس الفليفلة بالماء في وعاء صغير مقاوم للحرارة وتترك منقوعة لمدة 20 دقيقة. تنظف بعدها رؤوس الفليفلة من الأعناق وتهرس مع ماء النقع لتصبح ناعمة.

2. يوضع الدجاج في قدر متوسطة من الماء المغلي ويترك على النار حتى يغلي، تخفف النار ويتابع الطهو من دون غطاء لمدة 10 دقائق تقريباً أو حتى ينضج الدجاج.

3. يرفع الدجاج من ماء السلق ويترك لمدة 10 دقائق حتى يبرد. يترك سائل السلق جانباً ويفرم لحم الدجاج ناعماً.

4. يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت. يدهن طبق زجاجي مستطيل مقاوم لحرارة الفرن بالزيت.

5. يحمى الزيت في مقلاة كبيرة ويقلى البصل مع التحريك حتى يذبل. تنقل نصف كمية البصل المقلي إلى وعاء صغير. يضاف الثوم والكمون إلى البصل الباقي في المقلاة ويتابع الطهو مع التحريك حتى تفوح رائحة لذيذة. يضاف مزيج الفليفلة الحريفة ومعجون البندورة والبندورة المفرومة مع عصيرها والأوريغانو. يترك الخليط على النار حتى يغلي ثم تخفف النار ويتابع الطهو من دون غطاء لمدة دقيقة واحدة.

6. ترفع الصلصة عن النار. يخلط لحم الدجاج المفتت مع البصل المقلي المحتفظ به جانباً ونصف كمية الكريما الحامضة وثلث كمية الجبنة.

7. تسخن أرغفة التورتيلا وفق التعليمات المذكورة على العلبة، ثم يغمس كل رغيف تورتيلا في صلصة البندورة المحضرة وينقل إلى صينية.

8. يسكب ربع كوب من خليط الدجاج على جانب واحد من كل رغيف تورتيلا، ثم يلف الرغيف فوق الحشوة لتطويقه.

9. يسكب نصف كوب من صلصة البندورة في الطبق المحضر قبلاً وتصف قطع الأنشيلاداس في الطبق على أن تكون نقطة التقاء طرفي كل رغيف تورتيلا إلى الأسفل.

10. تصف قطع الأنشيلاداس بعيداً قليلاً عن بعضها في الطبق وتسكب فوقها بقية صلصة البندورة ثم ترش عليها بقية الجبنة.

11. تخبز الأنشيلاداس من دون غطاء لمدة 15 دقيقة تقريباً أو حتى تذوب الجبنة وتسخن الأنشيلاداس جيداً. ترش عليها أخيراً أوراق الكزبرة المفرومة ودوائر الفليفلة الخضراء والحمراء الحرّيفة.

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