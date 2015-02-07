نائب الرئيس الأمريكي لن يحضر خطاب نتنياهو أمام الكونجرس.. ويوضح السبب

أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أنه من المتوقع ألا يحضر جو بايدن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أمام الكونجرس في مارس المقبل، وذلك بسبب قيامه برحلة خارج الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وأوضح مكتب بايدن أنه بدأ الترتيب لرحلة نائب الرئيس الخارجية قبل الإعلان عن زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وذلك بدون أن يحدد المكتب مكان أو أسباب الرحلة.

ومن المتوقع أن يسمح غياب بايدن عن حضور خطاب نتنياهو لأعضاء الكونجرس من الديموقراطيين مقاطعة الخطاب، وذلك بعد أن أثارت دعوة رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر لرئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء كلمة حول ايران أمام الكونجرس بدون التشاور مع البيت الأبيض انتقادات داخل الحزب الديموقراطي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الرئيس باراك أوباما لن يلتقي نتنياهو خلال زيارته القادمة لواشنطن، وذلك تجنبا لأي شبهة تدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول مع اقتراب موعد اجراء الإنتخابات في اسرائيل.

يذكر أن من مهام جو بايدن كنائب للرئيس الأمريكي أن يرأس مجلس الشيوخ في أي جلسة مشتركة يعقدها الكونجرس وفقا للدستور الأمريكي.