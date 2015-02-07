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داعش يعزل أحد مسؤوليه الشرعيين لاحتجاجه على حرق «الكساسبة»

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن تنظيم «داعش» عزل أحد الشرعيين التابعين له في محافظة حلب في شمال سوريا، بسبب احتجاجه على طريقة إعدام الطيار الأردني قبل أيام.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن المسؤول الشرعي المعروف باسم أبومصعب الجزراوي «أثار الخميس اعتراضات على الطريقة التي تم بها إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حتى الموت، وذلك خلال اجتماع بين شرعيين وقياديين في داعش يعقد أسبوعياً في مدينة الباب في منطقة حلب».

وأوضح أن الجزراوي استند خلال الاجتماع إلى حديث نبوي ليقول إن «الطريقة التي أعدم بها الكساسبة مناقضة للدين».

ورأى المرصد أن الجزراوي قد يحال إلى محكمة شرعية.

وأصدر تنظيم «داعش» الثلاثاء شريط يصوّر بالتفصيل كيفية إحراق الطيار معاذ الكساسبة حيّا، وهو محتجز داخل قفص، في عمل يذكر بمحارق القرون الوسطى.

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