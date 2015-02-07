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مقتل رهينة أمريكية فى غارة أردنية على تنظيم داعش بسوريا

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مقتل رهينة أمريكية فى غارة أردنية على تنظيم داعش بسوريا مقتل رهينة أمريكية فى غارة أردنية على تنظيم داعش بسوريا

الرهينة الأمريكية

قال داعش أن الغارات التي شنها الأردن على مواقع للتنظيم في سوريا أسفرت عن مقتل رهينة أمريكية كانت محتجزة لدى التنظيم.

وقال التنظيم في بيان على الإنترنت أن الرهينة الأمريكية هي عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا جين مويلر وإنها قتلت في الغارات التي شنتها طائرات أردنية على معقل التنظيم في مدينة الرقة.

ولم يقدم التنظيم دليلا على ذلك سوى مشاهد لموقع اصابه الدمار، قال البيان أنه في مدينة الرقة وهي المعقل القوي للتنظيم في سوريا حسب ما ذكرت قناة “بي بي سي”.

وعبر البيت الأبيض عن قلقه الشديد بشأن التقارير التي لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وتخرجت مويلر، 26 عاما، من جامعة نورثرن اريزونا، وجاءت إلى منطقة الحدود السورية التركية عام 2012 للعمل مع اللاجئين.

واختطفت مويلر في 2013 أثناء عملها في مدينة حلب السورية.

وقال التنظيم أنها لقيت مصرعها في المبني الذي كانت محتجزة به، الا إنه لم يعرض صورا لجثتها.

وإذا ما تأكد خبر مقتل مويلر ستكون الأمريكية الرابعة التي تقتل على يد مسلحي التنظيم بعد الصحفيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة بيتر كاسيغ.

وكانت مقاتلات أردنية شنت غارات على مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا بعد نشر احراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا.

وتعد المملكة الأردنية واحدة من 4 دول عربية تشارك في الضربات الجوية التي يشنها التحالف الأمريكي ضد “الدولة الإسلامية” بالإضافة إلى المملكة العربية والإمارات وقطر.

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