بالفيديو - رئيس دجلة يفتح النار على.. اتحاد الكرة و برزنتيشن والتحكيم

شن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة هجوما قويا على اتحاد الكرة والشركة الراعية للدوري المصري والحكام مشيرا إلى أنه " التحيز ضد أندية على حساب أندية أخرى واضح للجميع".

وخسر وادي دجلة يوم الأربعاء الماضي أمام بتروجيت 2-1 بعدما كان متقدم بالنتيجة حتى الدقيقة 88 إلا أن الفريق البترولي قلب النتيجة في لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب دجلة ضد حكم المباراة.

وقررت لجنة المسابقات فرض عقوبات مالية كبيرة على دجلة إلى جانب إيقاف حمادة صدقي المدير الفني للفريق لمدة مباراة، وتحويل ماجد سامي إلى التحقيق مع منع عامل غرف خلع الملابس من دخول الملاعب لمدة عامين بسبب الاعتداء على الحكم.

وهاجم ماجد سامي رئيس نادي دجلة يوم الجمعة اتحاد الكرة و"برزنتيشن" - الشركة الراعية لاتحاد الكرة- قائلا: " جميع الأندية التي ليست مع الشركة الراعية للاتحاد، تتعرض للظلم، ولن نصمت على ما يحدث".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية " قد تكون هناك اتصالات تليفونية تحدث من أجل تغيير مسار المباريات لصالح أندية أخرى".

وادي دجلة واحد من 7 أندية (الأهلي، وادي دجلة، المقاولون العرب، بتروجيت، مصر المقاصة، دمنهور، سموحة) التي رفضت بيع حقوق البث لشركة برزنتيشن.

وأكمل ماجد سامي هجومه على الأطراف الثالثة، قائلا " نظام الدوري الموسم المقبل يحتم هبوط 5 أندية هذا الموسم، وبالتأكيد الشركة الراعية لا تتمنى أن تكون تلك الأندية تابعه لها".

وأختتم معلقا على كل ما يحدث " شغل من تحت الترابيزة".

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب، بينما يأتي الأسيوطي المركز الأخير، قبل الرباعي دمنهور والنصر والرجاء والجونة.

تنوية - هجوم ماجد سامي منذ الدقيقة 20 وحتى نهاية الفيديو