أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رئيس دجلة يفتح النار على.. اتحاد الكرة و برزنتيشن والتحكيم

Google+ Print
بالفيديو - رئيس دجلة يفتح النار على.. اتحاد الكرة و برزنتيشن والتحكيم بالفيديو - رئيس دجلة يفتح النار على.. اتحاد الكرة و برزنتيشن والتحكيم

شن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة هجوما قويا على اتحاد الكرة والشركة الراعية للدوري المصري والحكام مشيرا إلى أنه " التحيز ضد أندية على حساب أندية أخرى واضح للجميع".

وخسر وادي دجلة يوم الأربعاء الماضي أمام بتروجيت 2-1 بعدما كان متقدم بالنتيجة حتى الدقيقة 88 إلا أن الفريق البترولي قلب النتيجة في لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب دجلة ضد حكم المباراة.

وقررت لجنة المسابقات فرض عقوبات مالية كبيرة على دجلة إلى جانب إيقاف حمادة صدقي المدير الفني للفريق لمدة مباراة، وتحويل ماجد سامي إلى التحقيق مع منع عامل غرف خلع الملابس من دخول الملاعب لمدة عامين بسبب الاعتداء على الحكم.

وهاجم ماجد سامي رئيس نادي دجلة يوم الجمعة اتحاد الكرة و"برزنتيشن" - الشركة الراعية لاتحاد الكرة- قائلا: " جميع الأندية التي ليست مع الشركة الراعية للاتحاد، تتعرض للظلم، ولن نصمت على ما يحدث".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية " قد تكون هناك اتصالات تليفونية تحدث من أجل تغيير مسار المباريات لصالح أندية أخرى".

وادي دجلة واحد من 7 أندية (الأهلي، وادي دجلة، المقاولون العرب، بتروجيت، المقاصة، دمنهور، سموحة) التي رفضت بيع حقوق البث لشركة برزنتيشن.

وأكمل ماجد سامي هجومه على الأطراف الثالثة، قائلا " نظام الدوري الموسم المقبل يحتم هبوط 5 أندية هذا الموسم، وبالتأكيد الشركة الراعية لا تتمنى أن تكون تلك الأندية تابعه لها".

وأختتم معلقا على كل ما يحدث " شغل من تحت الترابيزة".

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب، بينما يأتي الأسيوطي المركز الأخير، قبل الرباعي دمنهور والنصر والرجاء والجونة.

تنوية - هجوم ماجد سامي منذ الدقيقة 20 وحتى نهاية الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية