دورة في جامعة الملك سعود عن الأسلحة البيولوجية

اختتم مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود دورتين الأولى بعنوان "الحرب النانوية الجرثومية المعاصرة – الوعي والوقاية"، والدورة الأخرى عن الفيروسات القاتلة والأسلحة البيولوجية. واقيمت الدورتان في قسم النبات والأحياء الدقيقه في كليه العلوم، بالتعاون مع الوحدة البيولوجية باللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي والبيولوجي.

واستمرت الدورتان خمسة ايام وتضمنت عدداً من المحاضرات والأنشطة: شملت التنوع الاحيائي والحياة الفطرية بالمملكة والمخلوقات الحيوانية والنباتية السامة، وطرق الوقاية من المخلوقات الاحيائية الدقيقة، واشتملت الدورة على تطبيقات علمية وزيارة لمركز بحوث النباتات الطبية والعطرية السامة في كلية الصيدلة، إلى جانب تطبيقات عملية في طرق الوقاية والعلاج. واستهدفت الدورتان متدربي القطاعات العسكرية. وقدم المحاضرات عدد من الخبراء والأساتذة بالجامعة: د. نايف الحربي، د. محمد الشيخ، د. رمزي مثني، د. محمد ابراهيم، د. حمد اليحيى، د. علي بهكلي. د. فهد المجحدي د. اوسا لشمسان.

واوضح رئيس اللجنة الإعلامية للوحدة البيولوجية باللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي والبيولوجي، عبدالإله بن فهد السناني ان هذه الدورة تأتي في اطار نشاطات مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، والدورة انطلاقة لعدد من الدورات التدريبية القادمة التي تخدم كافة القطاعات ذات العلاقة في الوقاية من التلوث الكيميائي والبيولوجي.