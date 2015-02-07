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وزير النقل يوجه بسحب مشروعات طرق من المقاولين لتهاونهم في التنفيذ بجازان

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وزير النقل يوجه بسحب مشروعات طرق من المقاولين لتهاونهم في التنفيذ بجازان وزير النقل يوجه بسحب مشروعات طرق من المقاولين لتهاونهم في التنفيذ بجازان

    تفقد معالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل الخميس عدداً من مشروعات الطرق التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها وصيانتها في منطقة جازان شملت طريق جازان- جدة السريع الجزء الواقع في منطقة جازان البالغ طوله (١٨٦) كلم وعدداً من الطرق التي تجري صيانتها او إصلاحها. ووجه وزير النقل بسحب بعض هذه المشروعات من مقاوليها لتهاونهم وتقصيرهم في التنفيذ، كما أنذر بعض المقاولين لتأخرهم في إنجاز المشروعات وعدم مواكبتهم لنسب الإنجاز المطلوبة منهم موجها بسرعة زيادة المعدات والجهاز الفني وتكثيف العمل في مواقع المشروعات وان يكون التنفيذ بالجودة المطلوبة وأنه ستتم متابعتهم ومحاسبة من يقصر منهم وفق نصوص العقد ،، ووجه وزير النقل حلال جولته التفقدية انهاء اتفاقيات بعض الأجهزة المشرفة على تنفيذ هذه المشروعات لعدم كفاءتهم وتقصيرهم في اداء مهامهم.

كما وجه وزير النقل مدير عام ادارة الطرق والنقل بمنطقة جازان بالتنسيق مع مدير المرور بمنطقة جازان لإعادة تنظيم المطبات الصناعية لجميع الطرق بالمنطقة وتنفيذها وفق المواصفات الفنية. والتقى معالي المهندس المقبل مع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد وناقش معه المشاريع ذات الأهمية، وحث بعض الجهات الخدمية بسرعة ازالة وترحيل مايعيق بعض المواقع من خدمات.

وقد رافق وزير النقل في جولته التفقدية وكيل الوزارة للطرق المهندس هذلول بن حسين الهذلول وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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