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أمانة الرياض تضبط 199 شريحة اتصال بأسماء وهمية وأسماكاً فاسدة

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أمانة الرياض تضبط 199 شريحة اتصال بأسماء وهمية وأسماكاً فاسدة أمانة الرياض تضبط 199 شريحة اتصال بأسماء وهمية وأسماكاً فاسدة

    ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض مساء امس الأول (199) شريحة اتصال جوال بأسماء وهمية تباع في الشوارع الرئيسة حيث تمت مصادرتها على الفور. كما ضبطت كميات كبيرة من الاسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تم اتلافها فورا وفق الانظمة.

وداهمت (8) منازل شعبية مهجورة تستخدم لتخزين الخضار والفواكه مفتقرة لادنى الاشتراطات الصحية، فيما تمت مصادرة 41 عربة صغيرة جائلة لعدد من الوافدين الاجانب، يمارسون خلالها البيع العشوائي في احياء متقرقة من العاصمة.

وازالت أكثر من (49) موقعا ومبسطا عشوائيا لبيع الملابس الشتوية والكماليات والخضروات والفواكه في أحياء متفرقة من العاصمة، حيث تم اخلائها بالكامل.

وصادرت اكثر من (7800) كرتون خضار وفواكه سلمت جميعها للجمعيات الخيرية.

يأتي ذلك خلال الحملة الشاملة التي شنتها فرق الادارة العامة للراحة والسلامة وبمساندة الادارة العامة للرقابة الشاملة وادارة النظافة على أماكن ومواقع الجائلين الاجانب للتصدي لكافة مظاهر البيع العشوائي في تلك الاحياء.

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