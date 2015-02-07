خبير اقتصادي: أكثر من 2500 شركة عالمية ستشارك بمؤتمر مارس الاقتصادي‏‎

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه مصر مارس القادم سيحضره أكثر من 2500 من ممثلي الشركات والمؤسسات العملاقة حول العالم في وجود أكثر من ممثلي 100 دولة .

وأضاف الفقي خلال برنامج «الشارع المصري»، الأهم من أعداد الحضور وأسماء الشركات هو التمويلات التي ستتلقاها مصر لعمل مشروعات عملاقة فنحن نحتاج لأكثر من 12 مليار دولار في السنة الأولى ولا نستطيع أن نقول أن المؤتمر نجح بدون أن يودع المستثمرون هذا المبلغ.

وأكد الفقي على ضرورة توفير المناخ الأمني والسياسي والاقتصادي للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب المزيد منهم وإقناعهم بأن مصر آمنة لأن تحسين المناخ الاقتصادي ضروري جدا ولكنه غير كاف ولا يكتمل إلا بوجود استقرار أمني يضمن للمستثمر الأمان الذي يبحث عنه.