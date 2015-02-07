وكيل «الصحة» بقنا: 34 مرشحا لـ«النواب» خضعوا للكشف الطبي في ثانى أيامه

قال الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا إنه تم توقيع الكشف الطبى على 34 مرشحا محتملا للبرلمان في ثانى أيام الكشف الطبى بمستشفي اليوم الواحد.

وأضاف خضارى أن إجمالي ما تم توقيع الكشف الطبى عليهم خلال اليومين الماضيين 93 مرشح مشيرا أنه تم توفير كافة التسهيلات لتوقيع الكشف على المرشحين المحتملين من خلال توفير فرق طبية متنوعة.

ومن أبرز المتقدمين للكشف محمد كامل فتيحى عضو مجلس شعب سابق وسيف الدين محمد عضو مجلس شعب سابق ونبيل بخيت ومحمد طايع نائب سابق وابواإسعاد قنديل واحمد مختار نائب سابق عن حزب الوفد وعبدالراضى عربى نائب شورى سابق.