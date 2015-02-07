أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجهولون يفجرون سيارة تعود لأحد كوادر حماس وسط قطاع غزة

Google+ Print
مجهولون يفجرون سيارة تعود لأحد كوادر حماس وسط قطاع غزة مجهولون يفجرون سيارة تعود لأحد كوادر حماس وسط قطاع غزة

سامى أبو زهرى المتحدث باسم حماس

فجر مجهولون الليلة سيارة تعود لأحد كوادر حركة حماس فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات بشرية. وقال شهود عيان إن السيارة مدنية من نوع “سوبارو” وتعود للشيخ سامى الهمص أحد قادة حماس المحليين وكانت متوقفة قرب مسجد الشهداء شرق مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة. وشهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة سلسلة وسط مخاوف من عودة الفلتان الأمنى ، منها التفجيرات التى استهدفت منازل أعضاء فى حركة فتح ، وتفجير منصة المهرجان المركزى الذى كان مقررا عقده فى الذكرى السنوية لوفاة الرئيس ياسر عرفات فى نوفمبر الماضى ، بالإضافة إلى استهداف المركز الثقافى الفرنسى بمدينة غزة.

وطالت التفجيرات صرافات آلية تابعة لبنك فلسطين أحد أكبر البنوك الفلسطينية فى مدينة غزة ، وإتلاف كاميرات البنك بفرعه فى منطقة دير البلح ، والاعتداء على مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكسير محتوياته بمدينة غزة ، بالاضافة الى حرق عدد من سيارات تعود لقياديين فى حركة فتح.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا