مجهولون يفجرون سيارة تعود لأحد كوادر حماس وسط قطاع غزة

فجر مجهولون الليلة سيارة تعود لأحد كوادر حركة حماس فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات بشرية. وقال شهود عيان إن السيارة مدنية من نوع “سوبارو” وتعود للشيخ سامى الهمص أحد قادة حماس المحليين وكانت متوقفة قرب مسجد الشهداء شرق مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة. وشهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة سلسلة حوادث وسط مخاوف من عودة الفلتان الأمنى ، منها التفجيرات التى استهدفت منازل أعضاء فى حركة فتح ، وتفجير منصة المهرجان المركزى الذى كان مقررا عقده فى الذكرى السنوية لوفاة الرئيس ياسر عرفات فى نوفمبر الماضى ، بالإضافة إلى استهداف المركز الثقافى الفرنسى بمدينة غزة.

وطالت التفجيرات صرافات آلية تابعة لبنك فلسطين أحد أكبر البنوك الفلسطينية فى مدينة غزة ، وإتلاف كاميرات البنك بفرعه فى منطقة دير البلح ، والاعتداء على مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكسير محتوياته بمدينة غزة ، بالاضافة الى حرق عدد من سيارات تعود لقياديين فى حركة فتح.

أ ش أ