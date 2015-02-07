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أفتتاح مدرسة عمربن الخطاب بعد تطويرها بالسويس 16 فبراير القادم

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أفتتاح مدرسة عمربن الخطاب بعد تطويرها بالسويس 16 فبراير القادم أفتتاح مدرسة عمربن الخطاب بعد تطويرها بالسويس 16 فبراير القادم

يذكر أن أعمال الترميم و الصيانة بدأ العمل فيهما مطلع سبتمبر من العام الماضي وتم نقل الطلاب إلي مدرسة طارق بن زياد الإعدادية في فترة مسائية.

وعلي جانب آخر بدأت منذ يومين أعمال إحلال و تجديد لسور مدرسة الأنصاري الابتدائية و من المنتظر أن يتم تسليم السور الجديد نهاية يونيو القادم بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أن إعادة بناء السور جاء حرصاً علي سلامة التلاميذ حيث أوضح تقرير هندسي صدر عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية مطلع الشهر الجاري أكد تعرض السور لإنهيار باطني في أحد جوانبه مما يشكل بدوره خطورة وشيكة علي التلاميذ و المارة في محيط السور.

 

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