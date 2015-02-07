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توقف حركة القطارات بمحطة إدفو بسبب العثور على قنبلة بدائية الصنع

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توقف حركة القطارات بمحطة إدفو بسبب العثور على قنبلة بدائية الصنع توقف حركة القطارات بمحطة إدفو بسبب العثور على قنبلة بدائية الصنع

صورة أرشيفية

توقفت حركة القطارات بمحطة إدفو بسبب ورود بلاغ بالعثور على قنبلة بدائية الصنع  على شريط السكة الحديد.

وكان مأمور مركز شرطة إدفو تلقى بلاغا من أهالي قرية الدومارية بإدفو بالعثور علي جسم غريب علي   شريط السكة الحديد إمام مزلقان القرية.

وعلى الفور تم إخطار خبراء المفرقعات والذين انتقلوا إلي مكان البلاغ ,حيث تم إيقاف حركة القطارات بين محطتي إدفو وأسوان لحين انتهاء التعامل مع الجسم الغريب.  وأكد العميد أشرف عتريس مدير إدارة  الحماية المدنية بأسوان   أن خبراء المفرقعات قاموا بالتعامل  مع الجسم الغريب وتبين أنه قنبلة بدائية الصنع  وجارى تمشيط المنطقة للتاكد من خلوها من أى متفجرات قبل استئناف حركة القطارات مرة أخرى

 

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