مشادات بين مرشحي البرلمان أثناء إجراء الكشف الطبي في الدقهلية

شهد اليوم الثانى للكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 فى مستشفى المنصورة الدولى تحسن الأداء وانتظم بعد أن شكى عدد من المرشحين Hمس من الفوضى وعدم التنظيم.

وصرح الدكتور طارق عرفات مدير مستشفى المنصورة الدولي بأن عدم الانتظام الذى حدث أمس جاء نتيجة المشادات والخلافات التى نشبت بين المرشحين والتسابق على إولوية الكشف.

وفى سياق متصل فقد نشبت مشادات حامية بين المرشحين فى اليوم الأول من الكشف مما أدى إلى حالة فوضى داخل المستشفى.

وقد أكد مصدر مسئول داخل المستشفى ان هناك ثلاثة مرشحين رسبوا فى الكشف الطبى احدهم لدية زهايمر والأخر تعاطى مخدرات والثالث فيروس سى فى حالة متأخرة.

والجدير بالذكر أنه تم الكشف على 131 مترشح فى اليوم الأول و97 مرشح فى اليوم الثانى.