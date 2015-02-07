لبنى القاسمي: دور المرأة يعزز مكانة الدول في مؤشر التنافسية العالمي

حمل العدد الجديد من مجلة ومضات، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، المؤسسة الرائدة في مجال بناء القدرات والطاقات الإيجابية للشباب لتطوير مجتمعات قائمة على المعرفة، لقاءً مع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أكدت معاليها خلال اللقاء على وجود فرق واضح بين الدول التي عملت على تمكين المرأة، وتلك التي مازالت تغيب مبادئ المساواة وتحجم دورها. كما شددت على أن لمشاركة المرأة في الاقتصاد ومواقع العمل وريادة الأعمال تأثيراً واضحاً على الاستراتيجيات والمبادرات الاقتصادية ومؤشرات الدول التنافسية العالمية.

وجاءت افتتاحية العدد الجديد للمجلة بقلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان «ميزانية تبني الإنسان وتحفز الابتكار» ينقل خلالها رؤية سموه حول بناء المستقبل وما يتطلبه من جمع بين الإبداع والابتكار والتنظيم وإدارة الوقت، وتوفير التمويل لتحفيز العلم والتكنولوجيا وتحويل الابتكارات والاختراعات إلى سلع وخدمات تصل إلى ملايين البشر وتحقق النمو والتطور والرفاه.

وجاءت كلمة العدد بقلم جمال بن حويرب، العضو المنتدب للمؤسسة، مسلطاً الضوء على أهمية قطاع التعليم ومؤسساته كوسيلة لتقدم المجتمعات وتطورها، منوِّهاً بضرورة الاهتمام بتحسين وتطوير هذا القطاع في الدول والمجتمعات التي تواجه صعوبات وتعاني تراجعاً على كافة الصُّعد، حيث لا بديل عن اتخاذ المنظومة التعليمية أساساً نحو الإصلاح والتغيير والانتقال من الفقر والجهل إلى المدنية والحضارة.