«الصحة» تستجيب لـ«المصري اليوم» وتعيد إجراءات تسجيل «التريزروكس»

في استجابة سريعة من وزارة الصحة والسكان، لما نشرته «المصري اليوم» بشأن إعادة تسجيل دواء الأطفال «التريزروكس»، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الوزارة قررت إعادة إجراءات التسجيل لدواء «التريزوركس» شراب للأطفال .

كانت «المصرى اليوم» نشرت فى وقت سابق، أن اللجنة الاستشارية للصيدلة بالوزارة، وافقت على طلب شركة المهن الطبية لإعادة تسجيل مستحضر «تريزوركس» فى برنامج التسجيل السريع، والذى سحب فى عام 2012 لخطورته على المخ والجهاز العصبى للاطفال، بناء على تقارير وتوصيات اللجان الفنية والعلمية الخاصة بالاطفال بالوزارة.

وقال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين آنذاك، ومفجر القضية فى عام 2012، والذى نجح فى إلزام الوزارة بسحب الدواء، «فوجئت بقرار اللجنة وتقدمت بشكوى للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ضد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة وضد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة بصفته رئيس الشركة المنتجة للدواء، لوقف استكمال اجراءات تسجيل هذا الدواء».

وأضاف أبو الفتوح أن «العضو المنتدب للشركة المنتجة للدواء الدكتور أحمد الكيلانى، عضو اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة، ما يمثل تضارب المصالح، متسائلا: كيف يكون أصحاب الشركات هم من يقررون مصير صناعة الدواء فى مصر؟»، كما أن اللجنة تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والتى كانت تشغل منصب مساعد وزير الصحة للصيدلة فى 2012 والتى اتخذت قرار بسحب وإلغاء تسجيل هذا المستحضر، وهى نفسها التى وقعت القرار بالموافقة».

من جانبه؛ قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قررت إعادة اجراءات التسجيل لدواء «التريزوركس» بالرغم من موافقة اللجنة الاستشارية.

وأضاف أن قرار اللجنة الاستشارية ليس نهائيا، وأنه استشاريا فقط، وأن اللجنة الفنية للتسجيل لن تسجل لهم فى نظام «فاست تراك»، وفى حالة ثبوت أي خطورة للدواء على الأطفال لن يتم تسجيله.