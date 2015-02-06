أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصيادلة»: مخالفة شركات الأدوية عقوبتها عامان حبسًا

  • مصر
  • 8
Google+ Print

قال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أرسلت مذكرة للرد على خطاب النقابة الأخير حول تعنت شركات توزيع الأدوية مع الصيدليات.

وأضاف «هلال»، في بيان، الجمعة، أن المذكرة أكدت أن مخالفة شركات توزيع الأدوية للقرارات الوزارية تتعلق برفع هامش ربح الصيدلى وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدى، تصل عقوبتها للحبس عامين، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية وفقاً لقانون التسعير الجبري والقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1950.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أكدت أن القرار الوزارى الصادر برقم 499 لسنة 2012 واجب التطبيق، وضع بضوابط وأحكام خاصة بهامش الربح الصيدلى، وألزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلي عند البيع والتوزيع، وفقاً للنسب المحدة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991، القرار رقم 373 لسنة 2009 حدد فترات الائتمان، ونسب الخصم النقدي.

وأشار إلى أن المذكرة أوضحت أن أي قرارات تتخذ لرابطة موزعي الدواء تخالف القرارات الوزارية تعد باطلة بطلانا مطلقا، ولا يجوز الاعتداد بها، فضلا عن أن أحكام القانون تنص على أن أفراد التفتيش الصيدلي مكلفون بإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة، وكذلك القرارات الوزارية المقررة، بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.

وتابع أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبرى أو التلاعب فى هامش الربح أو أي مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزارى، يحرر محضر بالمخالفة ويحال للنيابة العامة لاثبات المخالفة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية