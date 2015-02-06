«الصيادلة»: مخالفة شركات الأدوية عقوبتها عامان حبسًا

قال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أرسلت مذكرة للرد على خطاب النقابة الأخير حول تعنت شركات توزيع الأدوية مع الصيدليات.

وأضاف «هلال»، في بيان، الجمعة، أن المذكرة أكدت أن مخالفة شركات توزيع الأدوية للقرارات الوزارية تتعلق برفع هامش ربح الصيدلى وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدى، تصل عقوبتها للحبس عامين، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية وفقاً لقانون التسعير الجبري والقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1950.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أكدت أن القرار الوزارى الصادر برقم 499 لسنة 2012 واجب التطبيق، وضع بضوابط وأحكام خاصة بهامش الربح الصيدلى، وألزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلي عند البيع والتوزيع، وفقاً للنسب المحدة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991، القرار رقم 373 لسنة 2009 حدد فترات الائتمان، ونسب الخصم النقدي.

وأشار إلى أن المذكرة أوضحت أن أي قرارات تتخذ لرابطة موزعي الدواء تخالف القرارات الوزارية تعد باطلة بطلانا مطلقا، ولا يجوز الاعتداد بها، فضلا عن أن أحكام القانون تنص على أن أفراد التفتيش الصيدلي مكلفون بإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة، وكذلك القرارات الوزارية المقررة، بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.

وتابع أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبرى أو التلاعب فى هامش الربح أو أي مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزارى، يحرر محضر بالمخالفة ويحال للنيابة العامة لاثبات المخالفة.