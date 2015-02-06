اختاري الصلصات الصحيّة لأطباق السلطة

لدى اتباع حمية هادفة إلى فقدان الوزن أو تثبيته، تسعى كثيرات إلى زيادة كمّ السلطات في الوجبات، وهذا بأمر صحي، في حال أُحسن اختيار الصلصة أو تتبيلة السلطة، علماً بأن بعض الصلصات المضافة إلى السلطات غنيّة بالسعرات الحرارية!

اختصاصية التغذية كريستال بدروسيان* تطلع قارئات "سيدتي نت" على كيفية التمييز بين الصلصات الصحية وتلك المضرة لرشاقتك، في ما يأتي:

ثمة أنواع عدة من الصلصات: بعضها جاهز وبعضها الآخر معدّ في المنزل.

1- عند اختيار الصلصات الجاهزة:

- يجب الانتباه إلى كمّ السكر الموجود في هذه الصلصات، علماً بأن كمّ السكر يجب أن يوازي أقل من 3 جرامات لكل ملعقتين من الصلصة.

- يجب الحرص على أن تحوي الصلصات زيت الزيتون البكر، أو زيت الكانولا، وأن تخلو من الدهون المشبعة.

- يجب الاطلاع على كمّ السكر المضاف إلى الصلصات الجاهزة قليلة الدهون التي تحمل اسم "خالية من الدهون"

non fat.

- يجب قراءة كمّ الصوديوم المضاف إلى عبوة الخردل، خصوصاً من قبل الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع في الضغط، أو احتباس الماء في داخل أجسامهم.

2- عند اختيار الصلصات المعدّة في المنزل:

ان الصلصات المعدّة في المنزل تعتبر صحية بالمقارنة بالصلصات الجاهزة، لأن من يحضرها يتحكّم في مكوّناتها، التي تشمل: زيت الزيتون البكر والخل البلسمي والخردل وعصير الليمون الحامض والزنجبيل والثوم والبصل والأعشاب والمطيّبات...

والجدير بالذكر أن كل ملعقة صغيرة من زيت الزيتون تحوي 45 سعرة حرارية.

نصائح لاختيار الصلصة الصحيّة في المطعم:

- اختاري الصلصة المعدّة من الليمون الحامض والخردل أو زيت الليمون، إلا أن هذا الأخير يحوي كمّاً هاماً من الزيت. لذا، يفضل طلب الصلصة إلى جانب الطبق لتتحكمي بالكمّ المضاف منها.

- اختاري المايونيز "اللايت"، واستبدلي الزبادي الخالي من الدهون بالكريما.

• وصفة خاصة لصلصة صحيّة (صلصة الزنجبيل والصويا)

- المكونات: ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا منخفضة الصوديوم، وملعقتان كبيرتان من الخل، وملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الزنجبيل، وفصّ من الثوم المفروم وملعقتان من الزيت النباتي.

_ طريقة التحضير: اخلطي هذه المكوّنات بواسطة الخلاط الكهربائي، على سرعة متوسطة.

http://www.christellebedrossian.com/

شاهدي أيضاً: