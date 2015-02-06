أولاً: يبدو أن العزل السياسى المحدود أصبح ضرورة وطنية، وأقول: العزل السياسى المحدود، لا نريد أن نكرر أخطاء العراق وليبيا، ولا نريد أن نوسع دائرة السخط، ولا نريد أن نأخذ العاطل بالباطل، ولا نريد أن نغلق الأبواب أمام الكفاءات التى لم تتلوث بالفساد. يكفى أن نعزل مَن عليهم الإجماع الذى لا خلاف فيه، عدد محدود من الأشخاص، وهم- فى الأغلب- أصحاب نفوذ مالى ضخم يستطيعون به تشكيل قوى تنظيمية ضخمة.

ثانياً: مع أننى لست متأكداً من إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ومع أننى فقدت الثقة فى جدوى البرلمان القادم، بعد أن ماطلنا فيه، وبعد أن أسأنا إدارة الإعداد له، حتى وصلنا إلى مرحلة «فى حُب مصر»، وكأننا تلاميذ مدارس طالعين رحلة على مركب فى النيل نغنى ونرقص ونأكل حمص الشام، رغم ذلك كله، وجب القول: إن ترك المهندس أحمد عز- بقوته المالية والتنظيمية- يدخل البرلمان الجديد، يعنى عدة احتمالات: إما أننا غير جادين، وإما أننا لا نقدر خطورة الموقف، وإما أننا نريد خلط الأوراق، وإما أننا نريد استخدام المهندس أحمد عز لإفشال ثورة 30 يونيو، مثلما أفرجنا عن المهندس خيرت الشاطر وأطلقنا له العنان ليؤسس حزب الإخوان، وليسيطر على الجامعات والنقابات، وليسيطر على البرلمان، ثم على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظات والصحافة والإعلام، وكان فى طريقه للسيطرة على كل شىء، بصورة كانت كافية لإجهاض ثورة 25 يناير.

ثالثاً: المهندس أحمد عز- فى برلمان 2010م- أسقط حزباً، أسقط برلماناً، أسقط نظاماً، أسقط رئيساً. وإذا دخل برلمان 2015م فسوف تكون مهمته أسهل وأخطر: إسقاط ما تبقى من ثورة 30 يونيو، إسقاط ما تبقى من الدولة نفسها، إسقاط الأمة كلها فى أتون- لا أقول فوضى خلاقة أو غير خلاقة- ولكن أقول فى أتون حرب أهلية حقيقية، رغم إيمانى حتى هذه اللحظة بأن طبيعة الشعب المصرى- فى عمومه- تميل إلى الاعتدال والسلم، بقدر ما تبتعد عن العنف والقسوة.

رابعاً: عيب ثورة 25 يناير أن أطرافها لم يدركوا خطورة الإخوان، وعيبُ الإخوان أنهم لم يدركوا خطورة التعجل، الإخوان- لو عندهم عقل- كانوا بعد ثمانين عاماً من السرية كجماعة محظورة وكتنظيم سرى منغلق فى حاجة إلى عشرين سنة على الأقل، للتعود على الحياة الطبيعية، للتعود على الحياة خارج السجون، سواء سجون الأنظمة أو سجون التنظيم وكهوفه المظلمة ودهاليزه الضيقة، كانوا فى حاجة إلى إعطاء الفرصة لحزبهم السياسى الجديد أن ينمو، أن يستقل عن الجماعة، أن يتحول إلى قوة سياسية منفصلة عن التنظيم، بحيث يغنيهم عن التنظيم العقائدى السرى.

خامساً: عيب ثورة 30 يونيو أنها احتضنت قوى الفساد الكبير والصغير، من موظفى الحكومة الفاسدين فى جميع الأجهزة البيروقراطية دون استثناء، إلى متربحى العمل السياسى فى المحليات والبرلمان على مدى عقود طويلة، ثم القواعد الشعبية للحزب الوطنى من محترفى تزوير الانتخابات، إلى سُرَّاق الدقيق، إلى سُرَّاق الآثار، إلى تجار المخدرات، إلى المعتدين على أملاك الدولة، إلى مسَقِّعى الأراضى، إلى من يتوارثون- لأبنائهم- الوظائف المهمة فى أجهزة الدولة، وأكثرهم يحصل عليها دون أى استحقاق أو جدارة، هؤلاء جميعاً هم قوة المشاة الرابضة على الأرض- فى جميع محافظات مصر- وبمجرد دخول المهندس أحمد عز إلى البرلمان، فإن حاجته إلى الظهير الشعبى، وحاجتهم إلى الظهير السلطوى، سوف تجمعان بينه وبينهم، سوف يلتئم شمله مع شملهم، سوف يلتئمون فى الحرام وعلى الحرام.

سادساً: يستطيع المهندس أحمد عز أن يجادل بالقول إنه- وحده- لديه الخبرة فى مواجهة الإخوان مع من يريدون مواجهة الإخوان، خاصة أنه- بالتنسيق مع الأستاذ سامح عاشور- نجح فى هزيمتهم فى نقابة المحامين، هزمهم بوسائل سياسية. وفى ظل تفتت وتشرذم القوى المدنية- كذلك- يستطيع المهندس أحمد عز أن يجادل- للمرة الألف- أنه الوحيد القادر على إحداث التوازن المطلوب مع الإخوان، فى حال المصالحة مع الإخوان، لمن يريدون المصالحة. وفى هذه اللحظة يكون هو القادر على حصارهم داخل مساحة لا يستطيعون تجاوزها.

سابعاً: لكن- فى هاتين المجادلتين- يبحث المهندس أحمد عز عن غطاء لما لم يعلنه من أهداف حقيقية. المهندس أحمد عز- لمن لا يعرف- طاقة جبارة، طاقة متوحشة، يعمل قبل حكومة السابعة صباحاً بساعتين، يعمل- بوحشية- من الخامسة صباحاً، قطعاً ليس طموحه مجرد العودة إلى الساحة، وليس مجرد الحصول على مقعد، وليس مجرد السعى إلى رد الاعتبار لنفسه، وليس الانتقام بالمعنى الدارج. بل- أجزم- وليس تحقيق منافع اقتصادية أو مالية، ولا حتى حماية إمبراطوريته العملاقة، فهى محمية فى كل الأحوال.

ثامناً: طموح المهندس أحمد عز فى برلمان 2015م لن يكون أقل من طموح المهندس أحمد عز فى برلمان 2010 م، هذا هو أحمد عز لمن يريد أن يفهم من هو أحمد عز. هذه هى شخصية الرجل، وهذا هو سقفُ تفكيره، وهذه هى عزائمه. صحيح أنه- فى هذه الانتخابات- لن يجد مظلة مبارك، ولن يجد تفويض جمال، ولن يحد جبروت حبيب العادلى، ولكنه سوف يجد الأسوأ، سوف يجد ساحة من الهواة، ممن لا يعرفون كيف يفكون الخط، أمية برلمانية، جهالة انتخابية، ولو سيادتك عاوز دليل على ذلك، أقول لك: الدليل سهل خالص، كفاية نسمع ونشوف «قائمة فى حُب مصر».

تاسعاً: مشكلتنا- فى مصر- كل واحد فينا لا يكتفى بما أعطاه الله، فلو ركز الإخوان فى الدعوة إلى الله وتورعوا عن السياسة لكان خيراً لنا ولهم، ولو ركز المهندس أحمد عز- وهو رجل صناعة مشهود له بالكفاءة فى تخصصه- لكان خيراً لنا وله، ولو ركز المشير عبدالفتاح السيسى- وهو رجل مشهود له بالكفاءة والجدارة- فى عمله العسكرى لكان خيراً لنا وله.

عاشراً: مصر ليست مستريحة، الناس موجوعة، الدمامل موجودة فى كل حتة فى جسم البلد، أمام المهندس أحمد عز الفرصة واسعة ليخدم الوطن فى مجاله، أمامه دعم الاقتصاد الوطنى، يستطيع الكثير من وجوه الخير لو أراد التكفير عن ذنوبه، لو أراد التطهر من خطاياه، لو أراد الاستغفار عن تاريخه، لو أراد الاعتذار إلى الشعب، الاعتذار إلى الشعوب فضيلة من أمهات الفضائل، يستطيع الرجل أن يبدأ حياة جديدة- بعيداً عن السياسة- على الأقل للسنوات العشر القادمة، أما هذا التعجل فلن يكون له إلا معنى واحد، أتركه لذكاء القارئ.

خلاصةُ الكلام: اعزلوه، قبل أن تنفتح- عليه وعلينا وعليكم وعلى البلد بأكمله- أبوابُ الجحيم والسعير، ما علمنا منها وما لم نعلم.