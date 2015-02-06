برادلي كوبر يخرج عن صمته ويردّ على انتقادات فيلمه الأخير

أعرب النجم العالمي Bradley Cooper عن استغرابه الجدل الواسع الذي أثاره فيلمه الأخير American Sniper، للمخرج الأمريكي Clint Eastwood.

Cooper البالغ من العمر 40 عاماً قال للصحافيين خلال حفل غداء للمرشّحين لجوائز الـ Oscar: "لا يُمكن أن تعلم، وأنت تصنع فيلماً، إذا كان سيُشاهده أحد. لذلك، فإنّ التوقع بأن يكون له أيّ تأثير يكون ضرباً من التخمين".

من جانب آخر، قالت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز إنّ أعضاءها تعرّضوا لتهديدات بالعنف بسبب لغة الفيلم المعادية للمسلمين، بينما رأى Eastwood أنّ العمل لا علاقة له بالسياسات الحزبية.

هذا، وكانت السيّدة الأولى Michelle Obama قد دافعت عن الفيلم في خطاب ألقته في مقرّ جمعية National Geographic في واشنطن، حيث قالت: "إنه بالفعل صورة معقّدة ومؤثرة لجندي سابق وعائلته.. لا يخفى عليّ أنّ البعض انتقده، لكنه في نظري يتطرّق إلى مجموعة من المشاعر والتجارب سمعتها شخصياً من عائلات الجنود خلال السنوات الأخيرة".

يُشار إلى أنّ American Sniper الذي يتصدّر إيرادات السينما بـ 250 مليون دولار، مقتبس من السيرة الذاتية لأحد أفراد وحدةNavy SEAL في الجيش الأمريكي.

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