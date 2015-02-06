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بالفيديو... التركي مهند يرقص على إيقاعات مغربية

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بالفيديو... التركي مهند يرقص على إيقاعات مغربية بالفيديو... التركي مهند يرقص على إيقاعات مغربية

الجمعة 06-02-2015 17:50

حضر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في العالم العربي باسم مهند، حفل زفاف أقيم في هولندا وفق تقاليد مغربية ، وكان الممثل قد نشر في وقت سابق صوراً التقطها في حفل الزفاف .
وسرعان ما انتشر للممثل الوسيم وهو يرقص على إيقاعات أغنية مغربية شعبية ، وواضح أن الفيديو التقط بواسطة هاتف نقال لأحد ضيوف حفل الزفاف .
و انتشر الفيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، نظراً للشعبية الكبيرة التي يمتلكها الممثل التركي في المغرب والعالم العربي.

شاهدوا مهند وهو يرقص على إيقاعات أغنية مغربية

 

 

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سيدتي

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