بالفيديو... التركي مهند يرقص على إيقاعات مغربية

حضر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في العالم العربي باسم مهند، حفل زفاف أقيم في هولندا وفق تقاليد مغربية ، وكان الممثل قد نشر في وقت سابق صوراً التقطها في حفل الزفاف .

وسرعان ما انتشر فيديو للممثل الوسيم وهو يرقص على إيقاعات أغنية مغربية شعبية ، وواضح أن الفيديو التقط بواسطة هاتف نقال لأحد ضيوف حفل الزفاف .

و انتشر الفيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، نظراً للشعبية الكبيرة التي يمتلكها الممثل التركي في المغرب والعالم العربي.

شاهدوا مهند وهو يرقص على إيقاعات أغنية مغربية