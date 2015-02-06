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ناصر فقيه: كليب يارا هو الأوّل في مسيرتي وعملي مع سعود أبو سلطان كان مجرد خدمة

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ناصر فقيه: كليب يارا هو الأوّل في مسيرتي وعملي مع سعود أبو سلطان كان مجرد خدمة ناصر فقيه: كليب يارا هو الأوّل في مسيرتي وعملي مع سعود أبو سلطان كان مجرد خدمة

الجمعة 06-02-2015 18:48

ردّ المخرج ناصر فقيه على الخبر الذي نشرته "سيدتي نت" تحت عنوان "المخرج ناصر فقيه يخدع يارا" بالتأكيد أنّه يعتبر كليب يارا "ما بعرف" الكليب الاحترافي الأول في مسيرته المهنية رغم أنّه وقّع كليب الفنان سعود أبو سلطان "ماشي وين" قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال ناصر في اتصال مع "سيدتي نت" إنّه كان في تلك الفترة يقوم بإخراج برنامج "سوبر ستار" الذي تخرّج من دورته الأولى سعود، وأنّه قام بإخراج كليب "ماشي وين" بميزانية بسيطة جداً مؤكداً أنه يعتبره خدمة منه لسعود وليس عملاً احترافياً.
وقال ناصر إنّ الهجوم عليه بدأ من قبل بعض الصحافيين والفانز لأنهم اعتبروا أنّه تهجّم على الفنانة نوال الزغبي عندما قال في حفل إطلاق كليب يارا "ما بعرف"، إنه لم يقفل الطرقات ولم يجعل الناس ترقص على السيارات في إشارة إلى أنه أراد تقديم فكرة بسيطة تخدم الكليب وليس مجرد إبهار لا يخدم سوى المخرج نفسه.
وأكد ناصر أنه لم يكن يقصد لا نوال ولا إليسا ولا غيرهما من الفنانين، وأنه كان ينتقد عمل بعض المخرجين الذين يغالون في الإبهار على حساب الأغنية.

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سيدتي